立委楊瓊瓔上午邀經濟部長王美花前往台中電廠考察，呼籲加速1至4號燃煤機組提前除役。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔上午邀經濟部長王美花前往台中電廠考察，呼籲加速1至4號燃煤機組提前除役。（陳淑娥攝）

台中火力發電廠燃煤發電致中部居民深受空汙之苦，立委楊瓊瓔14日邀經濟部長王美花現場考察，楊瓊瓔疾呼台中電廠應加速1至4號燃煤機組提前除役。王美花則允諾，台中電廠會繼續減煤，以及將檢討並提出未來1-4號除役時間表。

立委楊瓊瓔及邱臣遠上午邀請經濟部長王美花、台電公司總經理鍾炳利等人到台中電廠考察，了解新廢水處理場、室內煤倉興建狀況與電廠發電機組運作情形及台中電廠未來環保改善期程，由廠長朱記民進行環保措施簡報。

楊瓊瓔指出，台中火力發電廠以燃煤發電，二氧化碳排放量高居全球燃煤電廠第一，燃煤電廠佔台灣發電量約37％，台中火力發電廠燃煤發電量更占全國約20％。楊瓊瓔疾呼，「我們拒絕以中部的國人健康、生命來燃燒全台的電力！」希望中央能夠重視，加速1-4號燃煤機組提前除役。

楊瓊瓔說，在市府團隊強力管制下，中火不得不逐步減少燃燒生煤，統計109年1至11月生煤使用量約1131萬公噸，相較108年同期約1195萬公噸減少約64萬公噸，更較盧市長上任前107年同期約1481萬公噸減少約350萬公噸，創下歷年來最低生煤使用量紀錄。

109年1月至11月台中平均PM2.5濃度為15.6微克／立方公尺，已相當接近國家空氣品質標準年平均15微克／立方公尺，但這個數字還不足以符合中部地區民眾對中火減煤4成達1104萬公噸期待。

楊瓊瓔表示，生煤量減少，相對管末硫氧化物(SOX)排放量也會隨之降低，由於SOX本身對空氣品質有所影響外，也是產生PM2.5前驅物之一，進一步對照行政院環保署空品監測資料可以發現，統計台中PM2.5平均排放濃度，中火減少燃燒生煤後，對台中空氣品質改善幫助不少。

楊瓊瓔強調，根據環保署公布國家排放清冊(TEDS)，中火確實是台中最大固定汙染源，以排放類別來看也名列前茅，確實有嚴加管制的必要，台中電廠1-4號燃煤機組分別於1991及1992年商轉，均已30年，應加速提前除役期程。

楊瓊瓔說，中火現有10部燃煤機組，發電量為550萬瓩；如加計新設之2部燃氣機組，發電量將高達810萬瓩，將成為全世界最大電廠，再者，如汰換4部老舊機組，總發電量為590萬瓩，也比現在高40萬瓩。

王美花表示，經濟部在盤點未來10年長期電源開發計畫時，一定會將中部民眾擔心增設機組造成汙染增加及需要乾淨空氣的聲音聽進去，她同時承諾台中電廠會繼續減煤，以及1個月內檢討提出未來燃煤機組1-4號除役時間表。

(中時 )