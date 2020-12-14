季後投入自由市場的左投賴鴻誠最終決定落腳樂天桃猿，針對賴鴻誠的轉隊案，富邦悍將最終選擇「錢＋人」，今天公布挑選名單，最終選中內野手楊瑞承。

今年中職季後共有6人行使自由球員權益，賴鴻誠則是首位確定落腳處的球員，新球季他將改披桃猿戰袍。

針對中職自由球員轉隊補償方案，原球隊可選擇125%年薪全額補償或是75%的補償金外加25人保護名單外的1名球員。

依照賴鴻誠今年月薪26萬元來算，若是悍將選擇全額補償金，可從桃猿那拿到390萬元，若是選擇另一補償方案，則可拿到234萬元加上1名25人保護名單外的球員。

今天悍將公布最終選擇名單，挑中內野手楊瑞承，作為賴鴻誠轉隊案補償方案為「部份轉隊費及指定選手之補償」，並指名楊瑞承選手加盟，同時向聯盟繳交名單，完成本次轉隊補償作業。

1993年在台東出生的楊瑞承，退伍後曾先後打過台北市興富發、台中運動家、台壽保等成棒隊，2019年參加選秀會並以第七輪展開職業生涯，今年出賽21場，在55個打數中擊出包含3支全壘打在內的19支安打，繳出345的打擊三圍(打擊率0.345、上壘率0.429、長打率0.527)，加上183公分的魁梧身材，是一名相當令人期待的內野重砲手。

悍將領隊蔡承儒表示，打擊是楊瑞承最大的優勢，不僅擊球爆發力強，也有一壘及三壘兩個以上的守備位置，加上今年下半季也在首安出爐後，繳出不錯的一軍成績，期望轉隊加入後能夠持續成長，補強悍將的打擊火力。

(中時 )