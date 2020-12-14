大陸深圳市2020年度公務員考試於12日、13日舉行，共有5個職位開放給港澳人士，這也是深圳公務員考試首次有港澳籍人士參加。考試共吸引了446名港澳籍人士報名，爭取僅5個職位。

根據資料，最熱門的職位是離香港較近的福田區福保街道辦事處一級科員，錄用職務為行政綜合，有244人報名競爭1個職位。

其餘4個職位包含社會保險基金局、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局，及深圳市南山區蛇口街道辦事處的職位，職位名稱包括醫療監管、城市規劃、金融發展與監督及涉外管理。

5個職位均要求為應屆畢業生，辦公地點集中在福田、羅湖、南山等市中心地區。對5個職位的身份要求包括，具有中國人民共和國國籍的港澳居民，且需要擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導和社會主義制度；需要18至35歲，且具有大陸承認的大學本科以上學歷。

(旺報 )