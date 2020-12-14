立法院經濟委員會赴台中電廠考察，委員關切中火執行減煤減排及空汙防制等作為，台電指出，除了擴大降載及環保改善，中火正推動新建燃氣機組，未來燃氣機組上線後，全廠將以「2氣6煤」模式運轉，屆時空污排放量可再減少逾5成，更有助於空品改善。

台電表示，近年來中火不斷擴大降載幅度，且持續投資改善環保設備，努力在穩定供電及環保改善間謀求平衡，更舉例，中火去年用煤量比2014年減少近600萬噸，空污排放量削減逾2萬噸，減幅高達51％，減排量位居全國所有固定汙染源第一名，足見中火投入空品改善之努力與決心。

台電表示，中火自今年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，透過降載等機組調度的方式減少用煤量，11月的全月用煤量比10月減少近8萬噸，發電量更創下史上同期第二低，總計中火今年1至11月的累計用煤量也較去年同期減少約64萬噸。台電指出，近日國內空氣品質主要受境外污染物影響，但台電在穩定供電無虞前提下，中火仍持續降載減煤，例如中火本月12日至今全廠發電量僅佔裝置容量約一半，希望在境外污染嚴重影響空品情形下，持續努力減排以改善空品。

台電也強調，環境品質重要的是排放的控管與防制，源頭管制只是可實施的做法之一。中火自2017年起投入超過413億元，針對1至10號機進一步執行環保改善AQCS工程，並興建兩座室內煤倉，總計目前已投入948億元進行空污改善。台電指出，中火1至4號機環保改善工程在今年初已全部完工，5至10號機也將陸續展開環保改善工程，預計2024年底前可完成。

台電另指出，待新增的兩部燃氣機組商轉後，中火將採取「2氣6煤」模式運轉，也就是除了2部燃氣機組外，再挑選6部調校狀況最好、污染排放最低的燃煤機組上線，4部燃煤機組會轉為備用，屆時的排放量可望比現在再降低超過50%，達成自主環保改善目標，預計總減排量可以達到78%。

台電強調，台電承諾會努力兼顧穩定供電與環境保護，只要供電無虞，都會持續精進各項減煤減排措施。空品改善是各界共同努力的成果，若希望空品改善的成果延續至未來，必須儘速讓中火新增燃氣機組上線發電。台電也期盼委員們、台中市政府及社會各界能支持中火新增燃氣機組計畫，讓燃氣機組能儘速上線，才能更進一步減煤、減排，為提升空品爭取最佳時機。

(工商 )