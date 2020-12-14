為加速培育自來水專業人才，台水公司於2014年即著手進行「自來水員工訓練園區」規劃，利用已停用之新營淨水場場址作為專業訓練園區設置地點，佔地達4公頃，為亞洲最具規模且功能最完善之全方位自來水事業專業訓練園區之一。

「自來水員工訓練園區」興建工程總經費約11億元，自2018年3月開始興建至2020年12月完成。訓練園區除有設備完善新穎、可容納200人的教學大樓及學員宿舍兩棟主建築物之外，另有完整的專業實習場地包括高級淨水處理與傳統淨水處理、管線裝接、管線測漏及抽水機、水量計等專業實習設施及國際會議廳，滿足員工教育訓練學習與實際操作技術層面需求，成為人力資源培育與發展的現代化學園。

園區內特別規劃水資源生態池，可作為受訓學員及社區民眾接近大自然的親水空間，此外亦有彷彿進入時空隧道，體驗自來水相關設備與技術發展演進的自來水歷史文物展示館，可開放各級學校、團體、機構參訪，並結合在地水資源教育的知性活動，將有助提升民眾對珍惜水資源的深入了解與重視，共創人才培訓及地方繁榮的雙贏局面。

本園區在12月14日舉行竣工典禮，台水公司董事長胡南澤表示，今日的竣工不僅是建物之落成，更象徵自來水專業的傳承及新的里程碑，此外行政院院長蘇貞昌、經濟部次長陳正祺、台南市市長黃偉哲、立法委員陳亭妃及郭國文等均親自到場參與剪綵，蘇貞昌並勉勵台水公司善用園區訓練設施，作為國內自來水專業人才培訓之搖籃，提供全台用戶更優質之用水服務，更可配合國家政策，協助友邦國家培訓自來水專業種子人才，促進國際水務工作之交流與發展，成為國際級的自來水從業人員訓練場所。

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