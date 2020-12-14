日本航空為降低國際線旅客對於新型冠狀病毒感染的不安，以及提供旅行時的協助，推出期間限定的「JAL新冠保障」全新服務。

這項服務是與新加坡安聯保險公司合作，補助於旅行途中檢測出新冠病毒為陽性的情況下所產生的醫療費、檢測費以及隔離等費用。此措施為日籍航空公司中，首次推出針對新型冠狀病毒的安心保障。日本航空還設置了24小時服務的諮詢窗口，乘客無論在世界的哪個角落，都隨時能獲得協助。

日本航空表示今後也會持續朝著滿足旅客的需求，並且挑戰創新服務價值的方向前進。 「JAL新冠保障」主要內容包括：

對象旅客：搭乘JAL國際線正班機的所有旅客(僅限JAL航班號碼、JAL執飛航班)。

保障內容：補助在目的地檢測為新型冠狀病毒陽性時所產生的費用。

保障適用時間點：確診為陽性時(包含了檢測結果為陽性之前的醫療費用)。

適用搭乘期間：搭乘日為2020年12月23日~2021年6月30日。

保障期間：第1區間(JAL國際線)搭乘日起31天內 (不限開票日。保障範圍不包含旅客居住國，所以保障內容將於返回居住國後失效。）

聯絡方式：「JAL新冠保障」

客服中心電話：0120-429-256(日本) (日本時間12月23日 0:00～開始服務)

這項服務的詳細內容，可參照以下網頁。

日語:https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/jalcoronacover/index.html

英語:https://www.jal.co.jp/jp/en/inter/alc

(工商 )