全球股市受多家疫苗問世、印度英國開始施打疫苗、德國、西班牙、日本與中國經濟數據改善等鼓舞，資金大幅湧入，上周整體股票型基金買超大幅擴增181億美元；各區股票型基金中，全球股票型基金買超持續稱霸，超過114億美元；其次是新興市場股票型基金，買超擴大到34.6億美元，連續10周買超；亞太不含日本股票型基金，位居第3，近17億美元。單一國家中，又以印度股票型基金表現最佳，買超逾23億美元，其次是美國股票型基金，買超近21億美元。

據富達投信統計，上周全球金融股買超居各類股之冠，買超21.5億美元，連續11周買超。全球能源類股連續11周買超，上周買超14.6億美元，創5年以來次大買超。全球醫療保健股與全球科技股皆為連續11周買超，分別為6.1億美元與9,154萬美元。

印度股市買氣旺，繼11月份買超100億美元後，12月以來累計買超逾40億美元，累計今年初以來的買超金額高達189億美元，創2013年年度最大買超量。外資與共同基金買超集中在銀行、科技、消費、能源與工業。印度股市不斷在上周創新高，主受外資券商上調印度企業獲利成長預測，包括大多數的景氣循環股、金融股等都調高成長預測。

(時報資訊)