荷蘭政府可能在周一決定施加更嚴格的管制措施，以壓制新冠傳染病。荷蘭自十月底季初的管制措施，近日再攀高。

荷蘭國家衛生單位數據顯示，在周日24小時內確診人數攀高到超過一萬人，為過去六周以來的高位，逼近到二次封鎖措施的前期。

這一波的新增趨勢從上週開始，讓二次封鎖的壓制效果，逐漸在減弱。

荷蘭在10月中旬實施封鎖，所有酒吧和餐廳皆關閉，民眾被要求儘可能在家工作，但學校和商店維持開放。而這些很可能會改變，據官方來源的消息指出，緊急內閣會議預計在周一召開。

據指出，荷蘭政府可能會關閉所有非必要商店數周，並且延長學校聖誕節假期，以及其他措施，來遏止傳染病擴散。

另法國央行總裁維勒魯瓦(Villeroy de Galhau)周一告知媒體指出，新冠疫苗的任何正面經濟影響，將要到2021年底才會被感覺到；維勒魯瓦並預測明年法國經濟會出現反彈，但不會像先前預測那樣地快速。法國近日的單日確診皆超過一萬人。

(時報資訊)