台北市南港轉運站興建營運移轉BOT案，今天台北市政府與新光金(2888)旗下新光人壽共同簽署合作契約。市長柯文哲指出，104年開始啟動東區門戶計畫，為南港投入多項重大公共建設，南港捷運站也是人流成長最多的一站，人潮等於錢潮，要讓投資業者可以賺到錢。而新壽表示，該案是首次以保險業結合專業第三人國光客運公司的方式參與公共投資，預計將投入30億元的工程款，開發具有客運轉運站、辦公室、餐飲複合式商業轉運站大樓，預計114年完成啟用，投報率看好超過3％。全案民間投資達40億元，預計創造70億元以上產值。

新壽於109年9月24日參與市政府辦理投標，歷經近2個月甄審會評選及議約過程，以開發權利金6.1億元，變動經營權利金2.51％，地上權存續期間50年，取得南港轉運站BOT案。

本基地緊鄰南港車站，具有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構交通優勢。近年台北市政府持續積極推動東區門戶計畫，南港展覽館2館、台北流行音樂中心陸續完工，未來在南港生技園區、南港世界明珠（原南港輪胎）、潤泰商三特都更案（南港轉運站東側商業區公辦都市更新案）陸續開發完成後，可望為南港地區帶來多項利多。此外，距離國道1、3號交流道約3公里的國家生技研究園區聯外道路案，在113年9月完工後，將使得本區域成為東區門戶計畫重要交通樞紐。

新壽繼與台北市政府於信義計畫區信義A12、南港經貿園區內經貿段簽訂地上權合作後，南港轉運站興建營運移轉BOT案則為支持政府擴大投資公共建設的政策再添一例。此外，本複合式商業轉運站大樓將採智慧、低碳建築設計，並符合環保、節能、省水的綠建築。

(時報資訊)