行政院長蘇貞昌以三倍券買漫畫給孫女，沒想到捲入統編疑雲，對此，蘇貞昌今(14日)表示，事先不知情，不知道有人多事，多此一舉打了統編，強調不會報公帳。不過，高雄市前新聞局長王淺秋在廣播節目中一句話反嗆「可是如果沒被發現呢？」

蘇貞昌13日上午出席活動時順道購買漫畫，宣稱要買給孫女看，結果新聞畫面播出後，遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，引發外界質疑。對此，行政院祕書長李孟諺急澄清，蘇貞昌並未使用公務預算，也會前往店家更換收據發票。

行政院長蘇貞昌（中）13日參訪台灣漫畫基地，特別帶著消費券要替孫子買漫畫。（陳信翰攝）

然而此舉仍引發各界議論。王淺秋今在《千秋萬事》節目中談到，大家快要會背行政院統編了，網友真的很厲害抓包，大家都忍不住笑了，雖蘇貞昌解釋是因為同仁先行提供給店家政院資訊，其實是用自己的三倍券；但王淺秋質疑，「可是如果沒有被發現呢？」

今受邀上該節目的資深外交官、前紐西蘭大使介文汲也說，「這政府問題已經很嚴重，花人民血汗錢習慣了，民進黨政府沒縮減國家預算，反而不斷增加，但是政府提供的公共服務有提升嗎？公共服務有更多嗎？連這麼一點小錢都要人民負擔？可見蘇貞昌已經不曉得自己應該要自律。」

(中時新聞網)