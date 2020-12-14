總獎金550萬美元的第75屆美國女子高球公開賽決賽回合因為德克薩斯州休斯頓冠軍高爾夫俱樂部下起了大雨，導致包含擁有1桿領先優勢的日本好手涉野日向子等18位選手都還沒出發，因此賽是被迫延遲至當天周一上午9點再戰。

這是自2011年以來美國女子公開賽首次因為天氣原因將比賽推遲至周一繼續進行，18位球員尚未開球包括首次參賽並以低於標準4桿處在領先的日本球員涉野日向子(Hinako Shibuno)，第四次參賽並以1桿之差緊追在後的美國球員歐森(Amy Olson)，目前並列第十的世界球后高貞榮(Jin Young Ko)等。

受到天氣影響，原本難度頗高的柏樹溪球場變得更加具有挑戰性。在賽事宣布延後之前，已開賽的球員最多只完成前6洞，其中只有7位球員交出紅字成績，尋求衛冕李晶恩(Jeongeun Lee)在首洞保帕後以高於標準2桿的215總桿暫時並列第14。

目前領先的涉野日向子倘若順利奪冠，將成為第一位摘下美國公開賽的日本球員，單獨排名第二的歐森若能逆轉封后，將是她個人第一座職業賽冠軍，並成為近十年內第3位贏得美國女子公開賽的美國球員。

目前以低於標準1桿成績排名並列第三的泰國球員莫瑞雅·朱塔紐萬(Moriya Jutanugarn)，假如能後來居上奪冠，她將加入她的妹妹阿瑞雅·朱塔紐萬(Ariya Jutanugarn)成為第二位獲得美國公開賽冠軍的泰國球員，更是成為第一對在美國女子公開賽獲勝的姐妹檔，也是第一對拿下LPGA大滿貫賽冠軍的姐妹花。

(中時 )