私密處不適是男女都可能發生的情況，但婦科內診對許多女生來說，既不舒服又恐懼，是個很難跨越的坎兒，而女星「布丁姐姐」陳櫻文也遇過被要求內診的情況，但讓她難受的不是內診方式或器具，而是護理師突如其來的發問。

曾擔任兒童台主持人的「布丁姐姐」陳櫻文，2010年嫁給圈外人老公，婚後育有3名子女的她，不時上節目分享家庭生活，沒想到聊夫妻閨房事沒害羞的她，反倒對某次內診的經驗耿耿於懷，直呼害羞尷尬。

陳櫻文作客《小明星大跟班》，分享看婦科的經驗，表示某次私密處有些感染的狀況因此就醫，結果掛號時就被櫃台的護理師認出，大喊「是布丁姐姐」，但當時她還強作鎮定進去看診，結果被醫生詢問病況，勉強吐露私密處有些感染，本以為問完就可以拿藥回家，沒想到被要求內診。

內診對她來說不可怕，比較在意的是她已被認出還要接受內診，有些害羞，沒想到這不是最大的衝擊，就在她就定位、醫師拿出鴨嘴準備開始時，身旁護理師竟然開始好奇發問她最近通告多不多？「好久沒看妳上電視，你好像比較常去跑活動！」，讓陳櫻文越來越不舒服，但內診都開始了，只能硬撐，最後還給了護理師簽名照，尷尬至極的經歷，讓她至今難忘。

(中時新聞網)