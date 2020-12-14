台灣基進高雄黨部10月7日曾在市議會舉牌控訴市議員邱于軒的丈夫張簡正偉非法承包高雄市國中小營養午餐案。（取自台灣基進高雄黨部臉書／袁庭堯高雄傳真）

台灣基進高雄黨部、Wecare高雄今年10月7日在臉書發文、質疑國民黨高雄市議員邱于軒的丈夫張簡正偉非法承攬國中小營養午餐，事後均遭提告妨害名譽，14日召開第一次偵查庭。台灣基進新聞部主任張博洋強調此爆料經嚴謹查證，本該受公評監督。Wecare高雄發起人尹立無奈表示，只是忠實轉貼文章也被告。

張博洋和尹立表示，沒想到在罷韓之後，又因為「韓粉議員」的追殺、再度在地檢署前公開合體。

台灣基進高雄黨部10月7日發文指出，邱于軒的丈夫張簡正偉所經營「大發食品行」、「大發冷凍食品股份有限公司」於2019年3月到2020年10月間承攬了高雄福康、鳳西、鳳翔、瑞興等4所國中小的營養午餐標案，明顯是在邱上任後得標，但卻被發現未依《公職人員利益衝突迴避法》揭露其負責人的議員配偶身分。此外，在「校園食材登錄平台」的公開資訊中也查到有超過50所學校與大發食品有關，都沒有依法揭露。基

Wecare高雄當天也直接分享基進貼文，同樣遭張簡正偉提告。Wecare高雄發起人尹立表示，該事件原始爆料者為揭露高雄市議員李眉蓁論文造假的前促轉會副研究員吳佩蓉，Wecare高雄發文前也做了基本的查證工作，基於關心高雄的善意角度轉貼文章。

張博洋強調，他們發文前已詳加查證，包括比對議會2019年4月邱于軒質詢時任教育局長吳榕峯的影片，當年5月邱聲稱已經拿到質詢資料，6月邱的丈夫張簡正偉經營的大發食品公司就連續14個月得標林園高中營養午餐案。

對於外界質疑，邱于軒9月30日曾對外回應，她2018年12月25日就任議員，但她先生早在此之前即承攬高雄市中小學營養午餐標案，且近10年，相關作業皆屬公開招標並符合政府採購法之規範。

張簡正偉的委任律師陳義文表示，目前全案正由檢察官偵查當中，基於偵查不公開，不方便透露任何偵查中的內容。但他強調，提告是為了讓社會大眾了解，公眾人物在為任何評論前均應合理查證，並以正面適當合理的手段來揭諸公評，而非以公益之名、甚至侮辱性言詞搏取聲量或造成社會或人民公審的不當風氣。

(中時 )