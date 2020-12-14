百萬跑車失控 路邊5車無辜被撞

昨（14）日下午4時許，一輛雪佛蘭百萬跑車行經新北市板橋區民族路、館前東路口，駕駛程姓男子左轉時疑操作不當，導致車輛失控，撞上停在路旁的自小客車，並波及其他1輛汽車、3輛機車，跑車車頭也因此撞凹，所幸並未造成傷亡。
警方調閱監視器釐清肇事原因，發現程男本已順利左轉，但車頭卻又突然右偏，直接撞上路旁的紅色自小客車，紅車再向前推擠波及另輛轎車和3輛機車。
警方現場對程男進行酒測，並未測出酒精反應，初步研判是操作不當所致，詳細肇事原因警方已在調查釐清。
(中時 )
昨（14）日下午4時許，一輛雪佛蘭百萬跑車行經新北市板橋區民族路、館前東路口，駕駛程姓男子左轉時疑操作不當，導致車輛失控，撞上停在路旁的自小客車，並波及其他1輛汽車、3輛機車，跑車車頭也因此撞凹，所幸並未造成傷亡。
警方調閱監視器釐清肇事原因，發現程男本已順利左轉，但車頭卻又突然右偏，直接撞上路旁的紅色自小客車，紅車再向前推擠波及另輛轎車和3輛機車。
警方現場對程男進行酒測，並未測出酒精反應，初步研判是操作不當所致，詳細肇事原因警方已在調查釐清。
(中時 )
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