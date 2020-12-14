女大生驚魂未定談昨深夜返家遇恐怖男。

恐怖黑衣人跟蹤女大生，並於偏僻處攻擊。（圖／翻攝自畫面）

高雄一名18歲女大生13日晚上８時許，騎車返家途中行經高雄偏僻的大樹區時，發現被一名陌生男子跟蹤了，該男子還趁女子停等紅燈時，上前與她攀談說「可以跟妳認識嗎」，被拒後還拉扯女大生的衣服，女大生嚇得趕緊跑到鄰近加油站，請民眾協助報案，才解除這場危機。據最新消息，下午３時左右，警方已循線將該男子逮捕，是名年約25歲男子，警方將於今天下午4時30分召開記者說明會。

由於10月底台南才發生一名馬來西亞籍女大生返家途中遇害事件，如今又有一名高雄女大生晚間騎車途中遭跟蹤拉扯，讓她飽受驚嚇，接受媒體採訪時驚魂未定說：「外套被拉破，被嚇哭了」 。事發後，一名男子在臉書社團指稱，13日晚間8點，女友獨自騎車從旗山回家，在武德殿附近被一名陌生男子跟蹤「原本她只是以為對方單純跟她同方向，騎到里嶺大橋那個大十字路口，右轉過後第一個紅綠燈，剛好只剩她們兩個在等紅綠燈，那個男生就到她旁邊說：『我可以認識妳嗎？』。

女大生受訪時表示，她13日晚上8點左右，從高雄旗山要回到岡山住家，但疑似出發時就被對方鎖定，沒想到遭一路尾隨到大樹的嶺口交流道時，女學生才剛覺得不對勁，接著停等紅燈時就遭到對方搭訕，「他就說我可以認識妳嗎，然後我就說不要，他就一直拉住我，我就直接催油門想趕快走，騎了1公里之後，看到了加油站，才像看到明燈一樣，急得向裏頭的員工求救。」

據了解，這名男子，戴著全罩式安全帽，身材壯碩，但由於沒有露臉，警方只能沿途調閱監視器，傳喚當事人到案。果然下午就將該名男名逮捕到案，警方將於下午4時30分召開記者會說明案情。

警方與這名女大生就讀的學校都呼籲，女子深夜外出請勿落單，最好結伴而行。

(中時新聞網)