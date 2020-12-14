行政院經貿辦以「馬政府時期也沒有標示萊牛」，反擊前總統馬英九及藍營。國民黨前立委孫大千在臉書發文酸說，美牛和萊豬原本就是截然不同的兩件事情；行政院一再的「指豬為牛」，只不過是為了掩飾檯面下骯髒的賣台行為罷了！

孫大千說，美牛和萊豬不管在價格上，以及民眾食用的頻率上，都有很大的差別。因此，不太可能發生以「美牛換台牛」，然而，以「萊豬換台豬」，卻是明年1月1日起，台灣人民要面對的夢魘。行政院不會不清楚中間的分別，為什麼要明白人裝糊塗呢？

他說，萊豬進口根本就是台美貿易之間的問題，和台灣的對外貿易八竿子都扯不上邊，行政院刻意地拿全世界來掩護美國，不由得讓人懷疑，究竟在檯面下有什麼不可以說出來的秘密呢？

孫大千強調，過去禁止萊豬進口，台美貿易也沒有受到什麼樣的影響，台灣仍然可以和全世界打交道，做生意。為什麼只不過是標示一下萊劑，就會引起貿易報復？用這樣的方式來恐嚇台灣人民，行政院難道不覺得丟臉丟到家了嗎？曾幾何時，中華民國的行政院會成為美國政府的附隨組織。

(中時 )