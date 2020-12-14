54歲香港女星李若彤，1995年在《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角走紅，仙氣空靈般的美貌被譽為「最美小龍女」，被問到當年和古天樂合作《神鵰俠侶》時傳出緋聞，她坦承當時確實有投入真感情，而且「眼裡容不下其他人」。

李若彤近來出了自傳《好好過》，當中談到多年前拍攝《神鵰俠侶》時，與飾演「楊過」的古天樂傳出假戲真做，她不諱言當時確實有愛上「楊過」，不過是以劇中「小龍女」的身份，畢竟當時每天要背台詞和尬戲，根本沒有多餘的心思去談戀愛，等於間接否認這段傳聞許久的緋聞。

至今54歲仍單身未婚的她，李若彤透露最主要的原因是沒在對的時間遇到對的人，此外對她而言並非步入婚姻就代表幸福，從前雖把婚姻視為感情的終極目標，但隨著時間流逝，才發現只有自己才能定義想要的幸福是什麼。

至於和前富商男友，相差20歲的父女戀曾引起外界轟動，李若彤透露當時為愛放棄事業，甚至對方只要提出分手，她總是放下身段挽回，一直到交往第10年才終於看開，將這段感情切的徹底乾淨。

(中時新聞網)