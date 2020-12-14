新竹光復中學汽修科學生廖偉捷榮獲教育部全國技藝競賽汽車修護優勝，母校頭份國中及現在就讀的新竹光復中學老師都為他歡慶不已。（謝明俊攝）

頭份國中畢業生廖偉捷代表目前就讀的新竹光復中學勇奪全國技藝競賽汽修優勝

頭份國中畢業生廖偉捷，自幼就喜歡汽車機械，國2就立定志向要當一個國際級汽車機械工程師，進入新竹光復中學汽修科後，一直努力精進汽車修護相關實作經驗，月前，廖偉捷代表學校參加全國技藝競賽汽車修護項目獲得優勝，廖偉捷迫不及待將榮耀帶回母校頭份國中，與師長一同分享。

家住頭份市的廖偉捷，從小就喜歡玩汽車，他的玩具中幾乎都是各類式的汽車，國2時，廖偉捷就立定志向要朝汽車機械發展，但被母親反對，希望他能就讀普通高中，考進大學就讀，國中畢業當年，廖偉捷的國中會考成績雖然可進入竹南高中就讀，但他仍堅持選讀汽修科，母子為此嚴重爭執，在廖偉捷的堅持下，母親勉為其難地同意兒子進入新竹光復中學就讀。

廖偉捷赴新竹就讀，每天清晨5點多就得起床趕校車，為了精進修車技藝，他每天利用課後時間留在學校學習各種汽車知識及修護實作，再搭乘每天晚上8點半發出的末班校車回頭份，2年多來從未停止。

為了參加學校選拔賽及全國技藝競賽，他整整花了1年時間準備，從全校500多名汽修科學生中脫穎而出，代表學校參加上個24日在彰師附工舉行的教育部全國技藝競賽，獲得汽車修護優勝，廖偉捷還因此獲得贊助廠商所捐贈價值6千多元的高級扭力扳手當作紀念。

廖偉捷獲獎更堅定他繼續以汽車為未來志業的決心，他期望可以藉此進入北部知名科大，繼續深造汽車機械知識，並希望未來能有機會能前往德國知名雙B車廠實地學習高深汽車工業技藝，並將國外先進汽車工藝帶回台灣。

廖偉捷獲獎後，為感念當年教育他的頭份國中導師陳嘉雯及校長鍾萬煋，第１時間就告訴陳嘉雯這個好消息，14日上午由光復中學實習處主任吳祖錚、汽車科主任盧聖心陪同回到頭份國中，將全國技藝競選優勝證書獻給母校，讓母校與有榮焉。

廖偉捷以前是全校模範生，如今成就更讓校長鍾萬煋感動。（謝明俊攝）

新竹光復中學汽修科學生廖偉捷榮獲教育部全國技藝競賽汽車修護優勝，14日上午特地回母校頭份國中接受以前導師陳嘉雯獻花恭賀。（謝明俊攝）

(中時 )