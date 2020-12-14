頭份國中畢業生廖偉捷，自幼就喜歡汽車機械，國2就立定志向要當一個國際級汽車機械工程師，進入新竹光復中學汽修科後，一直努力精進汽車修護相關實作經驗，月前，廖偉捷代表學校參加全國技藝競賽汽車修護項目獲得優勝，廖偉捷迫不及待將榮耀帶回母校頭份國中，與師長一同分享。
家住頭份市的廖偉捷，從小就喜歡玩汽車，他的玩具中幾乎都是各類式的汽車，國2時，廖偉捷就立定志向要朝汽車機械發展，但被母親反對，希望他能就讀普通高中，考進大學就讀，國中畢業當年，廖偉捷的國中會考成績雖然可進入竹南高中就讀，但他仍堅持選讀汽修科，母子為此嚴重爭執，在廖偉捷的堅持下，母親勉為其難地同意兒子進入新竹光復中學就讀。
廖偉捷赴新竹就讀，每天清晨5點多就得起床趕校車，為了精進修車技藝，他每天利用課後時間留在學校學習各種汽車知識及修護實作，再搭乘每天晚上8點半發出的末班校車回頭份，2年多來從未停止。
為了參加學校選拔賽及全國技藝競賽，他整整花了1年時間準備，從全校500多名汽修科學生中脫穎而出，代表學校參加上個24日在彰師附工舉行的教育部全國技藝競賽，獲得汽車修護優勝，廖偉捷還因此獲得贊助廠商所捐贈價值6千多元的高級扭力扳手當作紀念。
廖偉捷獲獎更堅定他繼續以汽車為未來志業的決心，他期望可以藉此進入北部知名科大，繼續深造汽車機械知識，並希望未來能有機會能前往德國知名雙B車廠實地學習高深汽車工業技藝，並將國外先進汽車工藝帶回台灣。
廖偉捷獲獎後，為感念當年教育他的頭份國中導師陳嘉雯及校長鍾萬煋，第１時間就告訴陳嘉雯這個好消息，14日上午由光復中學實習處主任吳祖錚、汽車科主任盧聖心陪同回到頭份國中，將全國技藝競選優勝證書獻給母校，讓母校與有榮焉。
(中時 )
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