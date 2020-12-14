人行道鋪面以鋼筋混凝土為基礎，採用噴花工法，邳結合竹林山觀音寺徽章進行彩繪。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

林口區公所為提供行人舒適行走的空間，在竹林一路辦理人行道改善工程近日完工，結合竹林山觀音寺徽章進行地板彩繪，而人行道留白的牆面未來將與林口社大共同進行彩繪，融入林口子弟戲與觀音佛祖意象等人文特色，秏資234萬，預計在農曆年前完成，營造在地的特色人行道，打造林口新亮點。

里長林益興表示，林口區竹林一路人行道因使用年限已久，舊型的六角磁磚滿是坑疤，建議公所前來改善。因鄰近的竹林山觀音寺，公所前往尋求合作意願，經多次溝通研擬設計方案，廟方也熱心積極提供部分經費，在 8月起動工，11月底順利完工，總計改善人行道共188公尺，溝頂蓋翻新195公尺。

藍品畯區長表示，目前人行道周邊留白部分將由竹林山觀音寺與林口社大共同進行彩繪，融入林口子弟戲與觀音佛祖意象等人文特色，共同營造屬於觀音寺的的特色人行道，預計農曆年前完成，打造最有年節氣氛的祈福大街，新舊融合打造林口新亮點，也歡迎民眾前來祈福打卡美拍。

藍品畯說，未來還會積極與林口進駐店家，如三井二期、東森等，針對認養的人行道，共同規劃打造星光大道，讓公共設施兼具文創產業的創新活力，期盼未來國際媒體園區進駐後，串連周邊生活圈，打造兼具美感和文創等豐富的生活聚落。

(中時 )