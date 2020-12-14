遠東銀(2845)透過數位金融子品牌Bankee發展開放性社群金融平台（BaaP），今（14）日宣布攜手MAYO鼎恒(6738)、跨足人資生態圈推出全台首創HR FinTech生態圈，為企業解決新員工報到開戶耗時、計薪撥款耗工、企業員工間帳務處理麻煩等3大痛點。

遠銀執行副總林建忠表示，薪轉戶一般約占銀行客戶約5～10％，且常與法金授信業務連結。遠銀Bankee攜手遠東集團及新創科技公司串聯金融服務，連結所有碎片場景、提供一次到位的金融服務，將有助於公司拓展薪轉戶及中小企業授信業務商機。

遠銀指出，Bankee以BaaS嵌入式金融模式攜手鼎恒，直接嵌入鼎恒的Apollo人資系統、打造無紙化報到流程、簡化單一平台撥薪流程，並整合企業員工間A2A金流模式，重新定義人資金融服務，可幫助企業提升工作效率、提供良好的員工體驗。

遠銀說明，藉此可將原需花1小時跑銀行、耗時半天的人員報到流程，縮短為在5分鐘在人資系統線上完成薪轉開戶。而Bankee企業帳戶與人資系統結薪功能結合，企業可直接在系統上撥款，省去換平台、資料轉換、跑銀行3個流程，大幅提升作業效率。

同時，雙方合作推出的STAYFUN員工福利整合平台，擁有1萬家以上的特約商店、專屬商城、團購及各式活動報名支付等多種企業員工間金流交易場景，透過對接Bankee社群銀行、以A2A模式快速處理金流進行交易，提供企業員工更便利服務及多元福利。

歡慶HR FinTech生態圈計畫啟動，遠銀祭出Bankee薪轉企業台幣活存專案，企業活存利息最高可享0.6％，為一般薪轉活存利率的4倍。鼎恒則推出人資系統及員工福利整合平台最高享終身免費使用方案，推出不到3個月已有上百家企業尋求加入。

(時報資訊)