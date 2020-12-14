為讓偏鄉小校資源共享，南市府推動「偏遠地區學校跨校合作創新學習」，首波整合山區到濱海10間國中小合作開課，市長黃偉哲14日也到場與孩子們一起上課。(莊曜聰攝)

台南市長黃偉哲14日上午化身學生黃小哲，與七股及樹林國小的學生一起上課，展現市府「偏遠地區學校跨校合作創新學習」試辦的成效，課程以大台南公車為主，以桌遊結合英語教學及鐵公路交通利用，讓學童們學習利用台南的公車路網，讓日常生活能夠更便利。

台南市政府為整合偏遠地區學校教育資源，推動「偏遠地區學校跨校合作創新學習」試辦計畫，以課程交流為主軸，從山區到濱海，共有七股國小、樹林國小、南化國小、西埔國小、歡雅國小、仁光國小、甲中國小、賀建國小、佳里國中、後港國中等10所學校參與。

教育局局長鄭新輝表示，這10所學校分為5組，從國語、英語、社會、健體等領域，以課程共備、教師協同、學生共學的方式，共同設計課程、協同教學，透過差異化教學來提升學習品質，學生間也有認識及互動的機會。

以14日活動為例，七股國小、樹林國小以英語、數學領域進行合作，課堂上老師教導學生認識大台南公車，並利用桌遊，讓學生了解到如何搭公車，並以任務的方式，讓學生熟悉如何從台南透過搭火車、公車，到麻豆買文旦，且所花費的票價多少錢，全程英語問答，市長黃偉哲也陪著上課，相當有趣。

黃偉哲表示，受到少子化的衝擊，學校及班級學生人數逐年下降，百位學生以下的國中小就有108所，市府扮演媒合的角色，將學校配對，不只教育資源共享，師資也達到1加1大於2的效果，首批有10所學校參與，市府也將支持往返交通費等費用，期盼透過跨校合作機制，讓偏鄉小校學子有更多機會。

(中時 )