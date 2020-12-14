彰化政壇大老柯明謀（中）逝世，生前和精誠中學校長郭伯嘉、楊經國合影。（楊經國提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化現任私立精誠中學董事長，前總統府資政，也是政壇白派精神領袖柯明謀逝世，享壽83歲，他連任過3屆省議員、擔任過18年的監察委員，也是前立委柯呈枋的叔父，曾榮獲彰化縣百傑人物，將於12月18日上午8時30分在彰化殯儀館至孝廳舉辦告別式，國民黨部將前往覆蓋黨旗，感謝他一生為黨無私奉獻。

柯明謀出生彰化伸港鄉，早年從商後來踏入政壇，也是在地首位立委跟監委，與他一同打拼過的政壇老兄弟，彰化縣議會前議長謝式穀表示真沒有想到，非常難過。柯呈枋哀傷，表示叔父一身行誼、提攜後進，是好典範。

伸港在地彰化縣民進黨籍議員賴清美表示，柯明謀是她很尊敬的長輩，幾次在選舉場合與他見面，柯呈枋選立委，他還助陣，有說有笑，最近半年來，較少人看到他了，他是伸港鄉傑出政治人物，讓許多父老難忘。

據傳，柯明謀11月28日因感冒引發肺部感染逝世，臨終前交代家人，告別式不印訃聞，不舉辦公祭，一切從簡，12月18日上午8點30分準時家祭，儀式後由各界自由捻香，地點在彰化殯儀館右邊龍巖會館，至孝廳舉行。

(中時 )