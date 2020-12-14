台北市南港轉運站興建營運移轉BOT案，14日由台北市長柯文哲、國產署署長曾國基與新光人壽董事長許澎共同簽署合作契約。許澎指出，要符合保險資金運用標準的公建案件不多，此次是新壽投資BOT第三案，會積極想辦法製造對客戶、社會大眾都雙贏。新光人壽表示，未來預計總投入60億元，開發具有客運轉運站、辦公室、餐飲之複合式商業轉運站大樓，預計2025年完成啟用，產值上看70億元。

新光人壽於2020年9月24日參與市政府辦理之投標，歷經近2個月甄審會評選及議約過程，以開發權利金6.1億元，變動經營權利金2.51％取得本案。本次結合之專業第三人國光客運，為全國最具規模之客運業者之一，並經營板橋轉運站、桃園經國轉運站、台中轉運站等近20處主要車站，具備豐富轉運站營運之經驗。

本基地緊鄰南港車站，具有高鐵、臺鐵、捷運三鐵共構之交通優勢。近年台北市政府持續積極推動東區門戶計畫，南港展覽館2館、台北流行音樂中心陸續完工，未來在南港生技園區、南港世界明珠（原南港輪胎）、潤泰商三特都更案（南港轉運站東側商業區公辦都市更新案）陸續開發完成後，可望為本地區帶來多項利多。此外，距離國道1、3號交流道約3公里的國家生技研究園區聯外道路案，在113年9月完工後，將使得本區域成為東區門戶計畫重要交通樞紐。

新光人壽指出，長期透過全方位方式實現聯合國永續發展目標，提升ESG永續價值，繼與台北市政府於信義計畫區信義A12、南港經貿園區內經貿段簽訂地上權合作後，南港轉運站興建營運移轉BOT案則為支持政府擴大投資公共建設的政策再添一例。此外，本複合式商業轉運站大樓將採智慧、低碳建築設計，並符合環保、節能、省水之綠建築，以展現新光人壽對地球生態及環境保護議題的努力。

新光人壽指出，近年不動產投資相當多元，為因應高齡化社會來臨，於板橋、三重、劍潭等大台北地區以及台中烏日打造多樣化的傑仕堡系列產品，鎖定銀髮、觀光及商務等客群，推出高端出租住宅、商務旅館等商用不動產；未來也將鎖定台灣六都、具租金收益率在2.1％以上標的進行投資，以創造公司長期穩定租金收益。

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