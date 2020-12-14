目前正在內政部都委會審議的大社工業區降為乙種工業區案，第3次專案小組會議決定，通過高雄市政府的提案，將大社石化工業區從特種工業區，降為乙種工業區，針對高雄石化產業勞工自救會14日表達反對，高雄都發局14日指出，在不增建、改建、以及增加設備的前提下，區內石化廠商可以繼續營運，或轉型作為乙種工業區使用，並不會有立即關廠的問題。

據了解，內政部都委會小組會議在今年11月召開的第3次專案小組，通過高市府提案，初步做成決議，同意大社石化工業區從特種工業區，降為乙種工業區，並請高雄都發局補件，再回到內政部都委會大會，進行審議，該案極有可能由下一次的內政部都委會通過之後定案，因而促使石化員工表達抗議。

都發局官員強調，全案通過之後，區內石化廠商可以繼續原地營運，並不會有關廠的問題，外界傳言，全案通過之後，區內廠商就要面臨關廠命運，這是錯誤的訊息，區內廠商仍可就地更新生廠設備，提升效能、降低汙染，只是不得再擴廠。

高雄都發局14日表示，該案早在民國82年，經濟部即已承諾20年後，配合中油高煉廠遷廠一併遷移，之後，87年內政部又核定大社都市計畫，規定要在107年變更為「乙種工業區」，高雄市政府依據中央的承諾與規定，108年3月做成變更為「乙種工業區」決議，並送內政部都委會審議。

都發局說，變更為「乙工」是高市府的政策，基於專業與法制，依法辦理變更並報內政部都委會審議，各界陳情人主張變更為甲工或乙工的意見及資料，都已提報內政部都委會審議，歷次專案小組會議，陳情人也都有到場陳訴。

都發局強調，未來變更為「乙工」之後，在不增建、改建、增加設備前提下，依法可繼續原來使用或轉型作乙種工業區使用，並不會有立即關廠的問題，同時可促使產業轉型發展。

都發局說，大社工業區為經濟部規劃開發的工業區，有關遷廠規劃與配套，經濟部持續進行中，高市府也會促請經濟部加速辦理，並全力協助。

(工商 )