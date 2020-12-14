近日陰雨連綿濕氣逼人。一名男網友表示，發現家中天花板及牆角，出現外觀像長條岩石的蟲，不知如何處理只好上網求助，有內行網友看了警告「不處理，會愈來愈多。」

這名男網友日前於臉書《爆系知識家》PO出房間照片表示，房內天花板、牆角不斷地冒出長條、外形猶如岩石的蟲，有的則懸空在天花板上，看起來搖搖欲墜，令他頭皮發麻，直呼「超噁心」，由於不知如何處理，也不知這到底是什麼東西，只好上網請求協助。

衣蛾顧名思義「會吃衣服」，牠的頭尾都有頭可以探出，因此也有不少人會稱牠們為「雙頭龍」。（圖／翻攝自維基百科）

文章曝光後，網友都表示該蟲名叫「衣蛾」，顧名思義「會吃衣服」，牠的頭尾都有頭可以探出，因此也有不少人會稱牠們為「雙頭龍」。

衣蛾喜歡潮濕的環境，尤其喜歡啃蝕衣服，一名網友說，過去曾因為衣蛾，而把整個衣櫥換掉才得以解決。另外，衣蛾的繁殖量相當大，建議發現時就即時處理，不然恐會愈生愈多，因此有網友建議使用水煙式殺蟲劑，便能一次解決；也有人提醒多使用除濕機，避免潮濕環境，才不會讓衣蛾有再次繁殖的機會。

(中時新聞網)