總部設在新加坡的Hafnia航運公司表示，旗下掛新加坡旗的BW Rhine油輪，今天在沙烏地阿拉伯吉達市（Jeddah）的港口外爆炸。這是沙烏地最新一起能源基礎設施遇襲事件。

目前尚無組織承認犯下這起爆炸案。但在沙烏地的鄰國葉門，獲伊朗支持的叛軍「青年運動」（Huthi）正加強攻擊沙烏地境內目標，以報復利雅德（Riyadh）政府5年來帶領軍事行動對抗他們。

Hafnia公司透過聲明表示：「BW Rhine在吉達港卸貨時，被外來物擊中…引發爆炸，船上接著起火。」

「船員已在海岸消防隊與拖船協助下撲滅火勢，22 名海員的狀態皆已確認，無人受傷。」

吉達港是紅海（Red Sea）重要港口，也是石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的配送中心。沙烏地當局未立即證實吉達港外發生爆炸。

Hafnia公司並回報，今天凌晨0時後的這起爆炸造成「船體受損」，不排除有漏油的可能性。

Hafnia公司表示：「可能已有部分油料流至船外，但還沒經過證實。目前儀器顯示船上油量和事發前一樣。」

(中央社)