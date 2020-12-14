自1997年迄今已幫助逾萬名罹癌學生圓夢，周大觀文教基金會14日舉行抗癌圓夢助學金得主會師活動，由台北市副市長黃珊珊、《中國時報》社長王綽中、Hi-Q董事長張永聲等人代表頒發獎助學金。

台北市副市長黃珊珊致詞時表示，自己5年前重病後才有感生命脆弱，進而熱愛生命，她鼓勵出席會師活動的癌友「人生有無限可能性，雖然身上有上天送的一份禮物，但上天也會開另一扇門。」病後的她每天認真生活，「要活得夠本！」也相信生了病的人，抱著對生命熱愛，對社會的貢獻可能更甚一般人。

《中國時報》暨《旺報》社長兼總編輯王綽中，以劉備臨終之言「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」呼籲，在疫情衝擊的一年，歲末年終之際，更勿忘以捐發票、小額捐款等「小善」珍惜台灣現在擁有的生活，「人生最美麗的是當你誠心給予時」幫助他人得到的將是雙倍的快樂。

周大觀文教基金會創辦人周進華於活動中公布了今年3月至11月所進行的「癌症告知」問卷調查數據， 9765份問卷中「如果你羅患癌症，希望告知嗎？」有86％選擇「希望告知」，其中「如果所罹癌症無法治療，是否希望告知？」仍有91％選擇「希望告知」。周進華表示：「23年來在第一線，最重要的事是不要讓這些人孤獨面對癌症。」他也指出每年台灣新增罹癌學生約600人，基金會今年受到疫情衝擊，小額捐款聚減6成，但仍盡全力補助約300位罹癌學生。

(旺報 )