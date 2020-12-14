雙和地區開發較早，多年來人口密度居高不下，據內政部統計，永和區以每平方公里38,614人居全台第一，中和區也以每平方公里20,488人名列前茅，因其人口稠密特性，購屋剛性需求維持一定強度，不過區域內多為老舊屋舍，缺乏指標型建築，美聯開發近期在中和區推出36層樓高指標型建案，並採用SC結構工法，將是中和區20年來首座全棟制震鋼骨大樓，已引起雙北地區首購族與換屋族高度興趣。

專案經理林鈺浩表示，太陽帝國位於中和區精華地段，交通與生活條件良好。(圖/中時新聞網攝)

【太陽帝國坐落中和精華地段 交通條件與生活機能良好】

美聯開發的新案「太陽帝國」位於中和區景新街上，受訪的專案經理林鈺浩表示，建案基地位址為中和精華地段，標榜「一高、二捷、三快、六大橋」，除國道三號外，捷運步行5分鐘內可抵達南勢角站和景平站，若自行開車則可以選擇64、水源、新北環快等快速道路，聯外橋樑共有華中橋、中正橋、永福橋、福和橋、秀朗橋和中安大橋，對於通勤往返的民眾來說十分便利。

而中和一代開發較早，生活機能早已發展成熟，附近就有興南商圈、南勢角市場以及黃昏市場，兼具傳統與現代化市集，商圈內店家與賣場林立，麥當勞、大潤發、全聯均在此設有分店，知名健身中心World Gym也在區域內設立據點，滿足民眾日常生活需求。

太陽帝國房型與坪數經過規劃，符合時下首購與換屋族需求，現已熱銷7成。(圖/中時新聞網攝)

【國內外設計大師聯手 打造世界級建築】

先前於碧潭建案「碧波白」獲得MUSE Design大獎肯定的澳洲知名建築團隊PTW事務所，這次攜手燈光王牌林朗菴、創作台中帝寶的空間王牌徐慈姿、設計陶朱隱園的景觀王牌徐世萃，一同操刀規劃「太陽帝國」，打造出極富設計感的高樓地標。有別於碧波白位於水岸邊，帶給人潔白波浪的形象，「太陽帝國」位於人文薈萃的中和區，採用富有層次的建築視覺，在雄偉外觀下更凸顯人文特性。

消費者重視的廚藝設備，太陽帝國高規格採用義大利Svago頂級品牌。(圖/中時新聞網攝)

【SC鋼骨結構打造區域地標 高規格制震器使安全更上層樓】

「太陽帝國」採用SC鋼骨結構，連續壁工法深至41米，直達質地堅硬的凝灰岩層，並使用SCC自充填混凝土進行柱內灌漿，搭配原有的箱型鋼構與外側混凝土，三道堅實工法使得大樓更加穩固。而考量到台灣位於地震帶上，大小地震頻仍，全案特別配備144支BRB制震器，讓安全更上層樓。

林經理指出，「太陽帝國」在格局規劃上經過精心琢磨，共有一至三房等房型設計，坪數介於17~39坪之間，滿足首購與換屋族群需求。而為了強調居住品質，該建案在內部標配上十分講究，廚藝設備採用義大利知名品牌Svago，兼具實用與美觀性，讓住戶不僅住得舒適，更住得安心。目前開價為每坪58~68萬之間，現已熱銷7成，未來若想入主中和區指標型大樓，則須加緊腳步了。

太陽帝國相關基本資料。(圖/中時新聞網製表)

(中時新聞網)