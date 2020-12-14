2020年對不少人都是「最糟糕的一年」，大家都相當期待新一年的到來，希望能夠有不同於今年的好運發生。搜狐網命理專欄「花間雨屋星座」近日就發文指出，有3個星座在2021年的1月就可以成功轉運，開心到笑嗨嗨。

第三名：雙子座

在1月裡，建議雙子座可以稍作休息，讓自己的身心靈都放鬆一下，轉換自己的心情；而在家庭方面，婚姻會變得比較順利，教育孩子也輕鬆了許多，此外，雙子座也有十足的偏財運，意外的中獎、收入都有機會找上門。

第二名：摩羯座

摩羯座在1月份很適合外出旅行，找個地方度度假，或是來一場背包旅行都可以；但若是抽不出空閒的時間，必須忙於工作的話也不必擔心，因為魔羯在1月工作的節奏會慢下來，事情處理變得順利，年中更是有提升的好機會！

第一名：獅子座

1月份的獅子座不管是桃花還是財運都相當順遂！不管感情處在什麼狀態桃花都非常旺，單身的朋友還有可能盛開許久未見的「愛情之花」；而財務方面也是好消息和驚喜接踵而來，運氣好到讓獅子座要不開心也難。

(中時新聞網)