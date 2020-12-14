柯泯薰日前拍攝新歌〈自戀的自虐〉MV。（洗耳恭聽提供）

柯泯薰為第三張專輯《畫話》發狠「豁出去」，在新歌〈自戀的自虐〉MV中「恥度」大開，不畏眾人眼光，身穿綠色緊身衣在溪邊跳舞、在城市裡翻滾，身上處處瘀青，連頭頂毛髮都擔心被磨光，用肢體的舞動來為她的音樂增添特別的視覺元素。同時，柯泯薰也開心宣布，明年將會在台北及高雄舉辦《畫話》巡迴演唱會。

〈自戀的自虐〉MV造型將她打造成「綠key人」，不僅從頭到腳一身綠，貼身的材質更讓柯泯薰好害羞，自嘲是「海洋生物」，她苦笑說：「我本來以為穿綠key衣後，導演可以把我從畫面中key掉，結果反而成為了世界上最醒目的物件。」

高中時期曾經在北京學習過一年舞蹈的柯泯薰，拍攝過程中卯足全力，她不僅躺在馬路上翻滾，甚至挑戰了在溪邊的大石頭上舞動，稍有不慎就會落水。柯泯薰興奮許願：「我已經豁出去了，可以為藝術奉獻一切，希望MV點閱率可以達到一百萬。」

柯泯薰 《畫話》巡迴演唱明年1月31日台北Legacy Full Band專場、4月9日高雄衛武營電氣專場，相關資訊請見洗耳恭聽Facebook官方粉絲頁。

(中時 )