法甲巴黎聖日耳曼隊在當地時間周日晚點的比賽，不只0比1不敵里昂隊，陣中巴西籍球星內馬（Neymar）比賽中腳踝嚴重扭傷，拄著拐杖離開球場。

初步診斷內馬的腳踝嚴重扭傷，他和球隊都希望韌帶不會傷到，ESPN報導指出，內馬盤球前進時，遇到里昂隊中場曼德斯（Thiago Mendes）貼身防守，曼德斯使出「剪刀腳」希望阻止內馬推進，這一鏟讓內馬跌到在地，左腳踝扭傷，內馬當場痛的哀嚎痛哭，無法站起身走出球場。

ESPN補充，原本內馬預計法國當地時間周日晚間到醫院照MRI檢查傷勢，不過最後決定等到周一早上看看腳踝狀況，再決定下一步，球團醫療團隊目前對內馬的傷勢也三緘其口。

在這場比賽之前，內馬過去4場比賽踢進7球，是他個人本季表現最佳的一段時間，也是巴黎聖日爾曼隊挺進歐洲冠軍聯賽16強的重要人物，不過這位前西甲巴塞隆納隊球星，來到巴黎聖耳曼隊前兩個球季已經受過兩次傷，分別在2018年2月、2019年1月，兩次受傷各休息了3個月，缺賽16、18場，2019年6月為巴西國家隊出賽時傷到右腳踝韌帶，當時休養了2個半月。

(中時 )