抗癌天使鄭涵云病後更不替生命設限，勇往直前。（鄧博仁攝）

血癌雙胞胎莊宏展（右）、莊宏毅，靠彼此打氣度過低潮。（鄧博仁攝）

李怡芸、李柏澔／台北報導

「醫師是法官，宣判了無期徒刑，但我是病人不是犯人，我要勇敢的走出去」抗癌小詩人周大觀的詩句，也是無數罹癌學子的心聲。曾受周大觀文教基金會送暖抗癌圓夢助學金的11名得主，14日現身說法，希望鼓勵現在正抗癌的學童熱愛生命，擁抱生活。

「其實全程就醫我都是自己用走的，包括到台大醫院的時候，也是自己去加護病房，那時完全沒有想到是癌症。」因血癌視力受損的江衍賢說，雖然一開始難以接受失去視力這件事，但在多年努力下走出低谷，有能力扶起他人垂下的手，生命中也多了妻女兩道光明。

江衍賢說，國二化療期間免疫力降低，剛好病菌感染到眼睛，後來出現視神經萎縮、視網膜剝落的情況，導致視力嚴重受損。雖然一開始面對喪失視力不易接受，可是後來在啟明學校看到生活比自己更辛苦的人，就會覺得自己還是很幸運，其中一位同學後來還成為自己的太太，他笑說：「其實我算還滿快就看開了。」兩人如今有個快5個月大的女兒，江衍賢表示在女兒出生後自己的生命已完全不同。

江衍賢鼓勵所有生命碰到考驗的人，依靠別人可以得到許多鼓勵跟幫助，但要自立必須「對自己有信心，你才可以勇往直前，最重要還是要相信自己。」

升上高中開學才一周就確疹鼻咽癌末，鄭涵云表示治癒至今雖已過了8年，但很多後遺症身體仍在承受，因治療而聲帶受損，長期中耳炎導致耳朵流膿，唾液少而導致牙齒易蛀等，這些都未限制鄭涵云把握人生勇往直前，她表示：「我讓自己每天都要很充實」生病後她更提醒自己不為生命設限並享受當下，上大學後她還當過學生會會長，今年大四的她更已申請北京師範大學研究所。

鄭涵云以過來人身份表示，雖然治療期間也一度想放棄，最難熬的時候，必須噴麻藥且一天吞12顆止痛藥才能進食，2周內瘦了10公斤，但她也學會轉移負面情緒，「我會對著娃娃說，妳怎麼不幫我痛啊！」她也感恩病痛讓她多了和自己相處的時間，「讓我不斷思考自己如何做最好的自己」。

去年獲總統教育獎的葉以欣，坦言自己罹患骨癌後一度很自卑，「感覺自己和同齡人比起來，別人向前進步時，自己只在原地踏步」如今她已就讀基隆商工，不放棄學習和正常的生活，曾是運動健將的她，現在對自己的期許是「多看得起自己一點」也鼓勵身邊的朋友「要好好愛自己」。

血癌雙胞胎莊宏展、莊宏毅，則是靠著雙胞胎間的默契在最低落的時候，以一個動作、一個眼神為彼此加油打氣，如今莊宏展志力於環境工程，莊宏毅主修生物科技，都希望貢獻一己之力，期許人類未來有更好的環境和可能性。

(旺報 )