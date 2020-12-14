受疫情衝擊，yes123求職網14日公布最新調查指出，有74.8％的企業預計「牛年」農曆年前將發放2020年的年終獎金，該比例相較去年調查的90.4％，大幅減少15.6個百分點；同時，企業預計發放的年終獎金平均為1.11個月，也比去年的1.31個月少，並創下九年新低。

yes123調查並指出，年終獎金最高的前三大產業，依序是「金融保險與會計統計業」（2.5個月）、「科技資訊業」（1.89個月）、「醫護與生技業」（1.56個月）；反之，年終獎金最低的三大產業則是「大眾傳播與公關廣告業」（0.5個月）、「文教業」（0.67個月）、「餐飲住宿與休閒旅遊業」（0.75個月）。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較去年調查，今年年終獎金的「基數」縮水不少，若以產業別分析，屬於「五升、九降」狀態，企業端呈現兩樣情，像是「疫情重災區」的產業，持續有裁員、無薪假壓力，營運甚至需要紓困，勢必衝擊年終數字；相較之下，受惠防疫商機、無接觸經濟，以及外銷轉單、急單效應，加上股市、房市交投熱絡，相關從業人員的年終有機會提高。

上述「年終獎金與尾牙規劃調查」由yes123求職網於2020年11月25日到12月9日，針對企業會員以網路問卷進行抽樣，有效問卷共966份。

(工商 )