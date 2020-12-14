二個月前正大集團向金管會叩關求親日盛金之後，日盛金併購一時之間風雲再起，據了解，除了富邦金日前已向金管會初步溝通，若獲同意將正式提出申請書之外，尚有一家外商公司也對日盛金有意，金融圈傳出，這家外商公司為知名的香港聯合集團，現在正規畫透過聯合集團有控股的台灣上市公司來進行收購。

今年市場最聚焦的大同經營權之爭，香港聯合集團數度被當時公司派林郭陣營所點名，市場對這家集團並不陌生。至於最早提出的正大集團雖遭金管會以「產金分離」為由，而駁回其接手建高兩位加拿大籍華裔自然人股東股權的申請，但據指出，正大集團對此仍未放棄，包括日前仍有向金管會進行補件，希望能爭取主管機關「回心轉意」。

至於富邦金，雖然尚未向金管會正式遞件，但據了解上週已有高層赴金管會初步溝通，倘若後續氛圍一切良好，就會向金管會正式遞件；據了解，由於國內金融業，金管會尚未正式放行「敵意併購」，知情的金融圈人士透露，現在富邦金能否取得建高、新生兩大日盛金股東的支持，將是關鍵，倘若日盛金董事會通過反對公開收購的決議，富邦金就無法進行公開收購，這也是主管機關目前尚在評估觀望的另外一個重點，未來兩家金控董事會的動向，亦因此成為金融圈高度矚目的焦點。

據指出，有意求親日盛金的各路人馬裡，除了富邦金規劃走公開收購路線之外，其他人馬均以拿下建高兩名加拿大籍華裔自然人股東股權為主要目標，亦即和正大集團採用類似的模式。

對此金融圈人士指出，最主要在於建高十年前入主日盛金時，就和第一大股東新生銀行達成類似於「黃金否絕權」的協議，在股權上能「以小搏大」，包括雖然建高股權少於新生，但新生銀行未來要出售股權，對象必須經過建高同意，多年來想求親日盛金的人馬前鋪後繼，但全部被卡住，就是因為建高一直未予同意。

也因此，目前浮上檯面的日盛金求親案，大部分都與建高股權變化有關，除了本身已是建高大股東的建群集團及建高控股董事長陳銘達，也把重點放在承接NBS兩位華裔加拿大籍自然人股東的股權之外，據知情人士透露，正在鴨子划水布局的港資聯合集團，也瞄準NBS兩位華裔加拿大籍自然人股東的股權，想透過台灣所控股的上市公司來接手。

富邦金擬透過公開收購來直取日盛金，據金融圈知情人士透露，富邦金所評估的公開收購價格，大致會在每股11元至12元之間，目標收購至少超過一半的持股，若以日盛金的實收資本額377.24億元來看，富邦金要完成對日盛金的公開收購目標，大約要花上250億元。

對此金融圈人士分析，由於建高與新生銀行之間多年前已有協議，若新生要賣股份，必須事先經過建高的同意才行，這也成為富邦金要成功執行公開收購，必須突破的重要關卡。

(工商 )