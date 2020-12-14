正值印度大力向台商招手，希望把供應鏈搬到印度之際，但緯創爆發被近2000名工人砸廠事件後，印度官員和民間都擔心這起事件對外資造成負面影響，民眾更批評警方效率太差。

緯創位於印度卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾（Narsapura）工業園區的廠房，12 日疑因與勞務公司及工人之間的糾紛，導致近2000人圍廠，進而演變為砸廠暴力事件，導致緯創損失約43.7億盧比（新台幣16.7億元），工廠更因此停工兩週。

由於印度經濟受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創，印度總理莫迪提出「印度自力更生」計畫，尤其針對外國資訊通信製造業到印度製造提供65億美元獎勵方案，大舉吸引蘋果供應鏈的鴻海、緯創和和碩，以及韓國三星等外國企業申請，但卻發生如此重大的砸廠暴力事件。

尤其是後疫情時代，基礎建設和教育水準等條件較佳的印度南部卡納塔卡省、安德拉省（Andhra Pradesh ）和坦米爾那都省（Tamil Nadu），最近更積極與駐清奈辦事處和台灣駐印度機構聯繫，希望爭取台灣供應鏈到當地落腳，卡納塔卡省發生這起暴力事件，更讓卡納塔卡省省長葉狄猶拉帕（B.S.Yeddyurappa）臉上無光，擔心其他競爭省趁此機會把投資拉走。

駐清奈辦事處處長王北平說，這起事件嚴重影響卡納塔卡省的投資形象，因此包括省長、工業廳長等相關首長都非常重視，除保證台商在當地安全外，也強調一定會把事件好好調查，嚴懲犯罪分子。

一些印度媒體報導說，勞務公司和抗議工人指控緯創未按承諾支付薪水，還要工人超時加班，更導致蘋果準備調查緯創是否違反聘用勞工相關規定，但在緯創拿出按時付給勞務公司薪資款項證明後，許多熟知印度常見問題的印度民眾，一面倒向緯創。

一名印度網友波羅（Jay Boro）說，這起事件已經很清楚，緯創已付款給勞務公司，是勞務公司沒有按時支付工人薪水，所以緯創哪裡有錯？這種「有過失責任的勞務公司，是印度典型的騙子公司」。「外國企業還持續到印度投資讓我很驚訝，沒有穩健的公司在這裡賺到錢。」

更多印度民眾則在網路留言，擔心這起事件影響外資到印度投資意願。

印度網友阿瑪德（Umair Ahmad）留言說，蘋果公司現在可能在想，中國的工業安全比印度要好，「總有一天，我們印度人會因為這些問題（工人砸廠、勞務公司詐騙）而自掘墳墓」。

還有印度民眾質疑警察辦案效率，因為暴徒可以砸廠及盜走數千支iPhone長達2個小時而沒有警方阻止，導致企業嚴重損失。

印度網友柯立（Jasmeet Kohli）質疑，當搶劫正在發生時，警察到底在幹什麼？這起事件將嚴重損害印度在國際投資人眼中作為安全投資地點的形象。

另一名印度網友拉尼（Amit Rane）更諷刺地說，「警察正忙著向富人索取賄款。」他更懷疑，示威如何可長達2個小時？還有數千iPhone被盜走？這肯定是涉及內部人員的有計劃搶劫，應深入調查。

(中央社)