行政院前發言人丁怡銘因為誣指冠軍牛肉麵使用萊牛而下台，當時他為了道歉還買牛肉麵，卻被抓到打統編，風波過沒多久，院長蘇貞昌買漫畫給孫女，卻被網友發現打統編，再度引發爭議。媒體人韋安今(14日)在臉書寫下，行政院的統編，應該換一個或者停用，「太不吉利！」

針對統編風波，行政院秘書長李孟諺回應，確有交際科同仁事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌對於發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，向蘇貞昌本人拿到發票後，將前往更換收據發票。

另外，李孟諺強調，蘇貞昌用自己家人的3倍劵購買漫畫，並藉此提醒尚未使用三倍券的國民趕快使用，以及宣傳本土漫畫作品，不需要申報特支費或公帳，自然沒有提供統編的必要。

對此，韋安在臉書說，行政院的統編一天到晚「出事」，已經造成「財政紀律」系統性的危機疑慮；他建議應該換一個或者停用，並稱該組號碼「太不吉利」。

網友亦附和表示，「用到爛掉了！可見多愛用」、「吃喝拉撒睡什麼都報公帳」，更有網友自製哽圖「03722403有政府會報帳」。

(中時新聞網)