英國司諾克撞球名將馬克塞爾比在2020年蘇格蘭公開賽以9比3輕鬆擊敗世錦賽6冠王「火箭」奧沙利文，成功完成衛冕，而且還以11連冠追平由「司諾克皇帝」亨德利保持的紀錄。

亨德利是在1993-1997年期間寫下連續11場比賽奪冠紀錄，這項紀錄至今已高懸23年，沒想到後繼有人，塞爾比從2016年開始花了5年時間終於追上了亨德利的腳步，成為這項紀錄的共同持有者。

塞爾比賽後受訪時開心表示，「要贏得任何一場賽事都是非常美妙的，但當你以衛冕冠軍的身分回來時再次獲勝總是很棒的。能追平亨德利連續贏得決賽的紀錄真是太不可思議了，因為他是有史以來最偉大的球員之一，也是我從小就很崇拜的球員。」

原本現世界排名第一的特魯姆普有機會在塞爾比之前追平這個神奇紀錄。10月16日英格蘭公開賽決賽，特魯姆普以9比8絕殺老對手尼爾-羅伯生，取得10連冠，可惜隨後10月底的冠軍聯賽決賽特魯姆普1比3不敵凱倫威爾森，錯失冠軍同時，無緣追平亨德利的決賽11連勝紀錄。

(中時 )