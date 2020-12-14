全球景氣持續復甦，惟不確定因子尚未消弭，驅使資金持續進駐高評級債，上周投資級企業債券基金再流入84.81億美元，推升連續淨流入周數來到第36周。值得留意的是，儘管進入冬季全球疫情轉趨嚴峻，導致市場風險偏好稍稍降溫，新興債基金買氣持續暢旺，上周再吸金29億美元，推升連續買超周數挺進至第10周，扭轉全年資金流向由賣轉買，累計淨流入達17.52億美元。不過，高收益債基金隨著股市漲多回檔，上周也跟著微幅失血0.31億美元，連4周資金淨流入被迫止步。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫指出，機構法人近期紛紛調升明年全球經濟展望，加上近期各國疫苗開發喜訊不斷，歐美國家更計畫在11月開始施打疫苗，提振了全球投資信心全面回升，市場高度預期全球經濟活動可望在2021年上半年逐漸回歸常軌，帶旺新興市場買氣回溫，新興市場債券基金更備受資金青睞，第四季以來周周吸金，買氣連旺10周，今年全年資金動能亦扭轉為淨流入17.52億美元。

張瑜倫表示，全球仍處在低利率環境的外部因素並未顯著改變，在資金追求收益的大前提下，新興債提供逾5%的收益率，明顯優於成熟公債，料將持續成為資金追捧標的。因此，在景氣復甦時期，新興債只要基本面持續改善、信評調升，長期投資的效益將在低利環境中彰顯。

(時報資訊)