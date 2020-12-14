崑鼎(6803)旗下子公司昱鼎能源科技開發今(14)日宣布，投資興建桃園大眾捷運公司(桃捷)青埔機廠太陽光電廠完成併聯發電，於今日舉行啟用典禮，本次昱鼎所投資興建的桃捷蘆竹機廠、青埔機廠太陽光電廠，兩案已陸續完工並完成併聯啟用，總設置容量達5.5MW，將提供1,600戶家庭一年用電，除使桃捷成為國內綠電貢獻量最大的捷運系統，為桃園打造設置容量第一的最大公有房舍太陽光電廠，並成功協助桃園市打造低碳綠色城市。

桃園市政府近年積極推動綠能屋頂計畫，桃捷響應市府政策，於蘆竹及青埔兩座維修機廠屋頂裝設太陽能板，並由昱鼎負責整體的規劃、投資、興建與營運。兩案共設置約17,500片太陽光電板，年發電量約582萬度，除增加電力及售電收益，更可幫助降低室內溫度有效節能，年減碳量高達3,079公噸，相當於11.7座大安森林的二氧化碳吸附量，有效協助桃園達成節能減碳目標。

昱鼎在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的豐富經驗，致力於推廣再生能源，積極活化閒置空間興建太陽光電設施，並於軌道交通領域，累積豐富太陽光電設置經驗與實績，設置總量為台灣業界第一。目前已完工超過70個案場的併聯發電，年底營運及已開發總容量累計將突破100MW，累計發電量達2.6億度，減碳量達14.2萬公噸。

除上述專案外，昱鼎與高雄捷運、台灣高鐵、台灣港務公司、台灣菸酒公司等合作案正持續執行中。昱鼎承諾以具體的行動支持政府推動再生能源計畫，達成永續能源發展政策目標。

(時報資訊)