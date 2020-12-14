微軟今年提出Reimagine Taiwan全新投資計畫，將雲服務足跡延伸至台灣，中光電(5371)子公司中光電智能機器人（CIRC）與微軟合作，將無人機結合Microsoft Azure雲服務的資料庫、資料分析與物聯網等技術，打造可全天候即時擷取影像與建模運算的智能自主安控無人機解決方案，賦予無人機環境安防、營建測繪等應用，降低產業第一線員工於惡劣環境出勤風險。

中光電智能機器人憑藉母集團在光電、面板、電子、熱傳等研發實力與製造經驗，成功開發出可依規劃路線自動執行任務的商用無人機，可應用於設施巡檢、空間量測、智慧物流、軍警應用、環境工程等任務。

中光電智能機器人總經理忻維忠指出：「台灣在颱風或梅雨季常發生坡地災害，派專人前往救災需承擔一定程度的風險，因此我們以人為出發點，在Azure技術協助下，提供即時且高畫質的影像資料，依需求存放在非關聯式與關聯式資料庫中，透過雲端數據分析，在事故發生前做出預測防範，或於發生事故時立即串接不同資訊，加速決策效率，進一步實現台灣工業物聯網自動化，讓安全監控、環境保護及救災技術有明顯突破。」

中光電智能機器人導入彈性的Microsoft Azure，以AI和數據演算技術為基礎，透過5G低延遲的資料傳送與接軌雲端平台與獨立自控系統，建置以下兩大無人機解決方案系統，1.機隊管理系統Skywatch：將無人機在每次航行任務中產生的大量資料，例如路徑規劃、任務派遣、異常通知、場域設定等執行訊息，存放在安全可靠的Azure平台，除了能彈性靈活地建置部署，更可節省管理數據成本。

2.數據應用洞察：Azure提供的資料庫與資料分析技術，針對後台影像物件偵測和物件狀態辨識分析有高達九成的準確率，可將任務蒐集的數據進行精煉，將2D數據轉為3D圖台；透過先進的MLOps（機器學習DevOps），加速模型的建置及訓練，更易於將災害過後的地點、面積等參數，以視覺化的方式建模，使用者可在圖台上檢視即時資訊及地理座標，產出新的應用價值，大幅提升管理單位救災效率。

(時報資訊)