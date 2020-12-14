2020年新冠疫情不僅改變了人們的生活日常，更極速的驅動了數位創新及發展。自今年4月疫情高峰期至今，全球有74%新註冊的公司都是無實體店面的線上服務，顯示數位商機浪潮已來襲。面對這場因疫情而加速的淘汰賽，數位轉型將是產業晉級的關鍵。

面對今年第二季全球最大規模的封城時期，台灣靠著高度的數位化經濟，成為全球GDP成長第一的市場。此外，根據萬事達卡數位智能指數報告顯示，台灣在數位發展(Digital Evolution)與數位信任度(Digital Trust)評比中，皆在亞太區名列前茅。數位化轉型的速度與如何因應改變的彈性(Resilience)、重新建構體系 (Reinvention) 與強化風險管理 (Risk)的程度，將影響產業與經濟疫後新局。

萬事卡台灣區總經理陳懿文表示：「根據萬事達卡2021年經濟洞察報告指出，有50%的亞太區受訪者表示自己比以往減少現金的使用，且有80%受訪者表示會持續使用新型態的支付方式。此外，這份報告同時也預測有20-30% 因疫情轉向網購的消費者，將會在2021年及未來呈現永久的行為轉變。疫情已讓數位經濟成為新常態。」

萬事達卡在今年亞太區金融盛會中，公布10大金融創新趨勢並展現超過30項支付科技解決方案，從洞察消費者，企業思維與市場趨勢，提出面對數位經濟的創新科技應用，全力支持消費者、企業與政府因應數位新常態生活。

萬事達卡10大金融創新趨勢，其中在未來城市願景方面，未來的智慧城市將串聯支付生態圈、交通運輸、醫療、教育與商業等多方面的社群，有效運用大數據分析達到城市再造將會是未來人類社會的目標，如同萬事達卡「城市卡」(City Key)讓市民能夠一卡在手，立即在居住城市裡享受多元的數位市民服務。

(時報資訊)