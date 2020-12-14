現年55歲的藝人何篤霖，以舞者身分進入演藝圈，早年在廣告中大喊一句「我有話要說」此廣告金句，更成為80年代的流行用語。人生歷經兩次轉型，後期接下命理節目《命運好好玩》主持棒，其幽默、風趣的主持風格，受到不少觀眾喜愛。

近期何篤霖在節目中也談到自己小時候家境並不富裕，連租房子也四處被趕，以致後來他總共搬了33次家；直到他踏入演藝圈發唱片賺了錢，家中經濟才有了改善，自己也買了人生中第一部摩托車，讓他十分興奮。也許是因小時候常搬家的關係，讓何篤霖至今每幾年就會搬家一次，他說：「大概這個靈魂已經習慣一直飄盪」。

何篤霖更開始規劃起自己老年退休生活。他說這幾年自己回哈爾濱整理老家，打算之後回這裡養老，有房有院子，但總覺得少了些什麼，於是就把原來養豬的豬圈改挖成一個游泳池，但挖好之後才發現哈爾濱一年就算是夏天，也只有兩個禮拜可以下水，但地已經挖好又不能浪費，所以準備把大游泳池拿來醃自己拿手的東北酸白菜，讓一旁的人笑說：「好大氣！」

(中時新聞網)