台灣菸酒公司繼去年與墨海樓合作推出OMAR「傅抱石、傅益瑤紀念款」，頗受酒類蒐藏家好評，今年底再度推出PX雪莉桶「廖繼春紀念款」，一套四瓶51,200元、全球限量239套，極具收藏及投資價值，未上市就全數被預訂。

台菸酒公司董事長丁彥哲表示，今年台菸酒特別選取經廖繼春後人及國立台灣歷史博物館授權的四款廖繼春畫作《風景》、《割麥》、《三葉莊》及《靜物》，再搭配南投酒廠酒齡十年以上、熟成四年的PX雪莉桶原酒。

廖繼春為日治時期畫家，他在1934年與李石樵、顏水龍、楊三郎組成知名的「台陽美協」，為我國奠基藝術軟實力，同時廖繼春也是日治史上第二位入選日本帝展的台灣畫家，他的《有芭蕉樹的庭院》濃厚的彩度及明快的節奏為其繪畫特色，風格接近後印象派與野獸之間，深受當時評審青睞。

至於日治史上第一位入選日本帝展的台籍畫家為陳澄波，他的《嘉義街外》至今仍為藝術經典。

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(工商 )