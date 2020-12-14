看準年底的旅遊熱潮，小米台灣攜手台灣文創設計飯店龍頭品牌「承億文旅」集團，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅旗下六間飯店以藝文創意打造的特色房型，結合近30多款的小米智慧家電與裝置，碰撞出文創與科技的美感，更讓旅程因智慧家電多一份愜意與慵懶。

此次亦為小米與台灣連鎖飯店首次跨界合作，今（14）日選在甫蟬聯台灣最美飯店冠軍的「承億文旅桃城茶樣子」舉辦合作發表會，正式宣告智慧懶人旅行出發!

小米日前推出小米智慧顯示器65型，完整了智慧家庭的最大一塊拼圖，為了讓廣大用戶體驗到完整智慧家庭所帶來的美好生活，小米首度跨界與連鎖型設計旅館合作，攜手全台擁有六間分館的文創設計飯店龍頭「承億文旅」，打造期間限定「小米智慧主題房」。

今日在合作發表會上，承億文旅副董事長戴淑玲表示，承億文旅自2011年推出第一家飯店至今，在台灣北部、中部、南部與東部共有六間主題各異的設計旅館，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島。

戴淑玲進一步表示，看準未來旅遊的趨勢是體驗當地與特色文化，因此均以「文化創意與美學藝術」融入飯店設計，讓四季能在飯店裡都擁有不同的感受與風情，為旅客提供提供匠心獨具的住宿體驗。

而小米台灣業務總監蔣坤揮在發表會上表示，小米秉持著「以科技產品為用戶帶來美好生活」的初心，特別選擇與承億文旅合作， 使小米的AloT智慧科技結合在地化的樣貌，將小米智慧家庭裝置融入不同的藝文風格，期待在跨界結合的碰撞下，創造出不一樣的溫度與體驗，讓旅程更輕鬆、愜意。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島共六間飯店中，各打造一間「小米智慧主題房」，從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選近30款小米智慧家庭產品與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景，打造時下最夯懶人智慧旅行，讓旅客玩累了可直接倒進被窩，用語音關閉電燈，或半夜起床再也不用摸黑找開關。

承億文旅品牌長簡巧珊進一步分享集團最新喜訊，「2020第三屆台灣最美飯店」歷經兩周的票選激戰，共有超過15萬名網友熱情參與，而被盛讚為文創設計飯店龍頭的承億文旅集團，共有五間飯店獲選2020台灣最美飯店殊榮，堪稱最大贏家！

其中，位於嘉義的承億文旅桃城茶樣子，繼去年奪得全台最高票後、再次蟬聯最美飯店冠軍！其茶香四溢的大廳及頂樓可鳥瞰嘉義市夜景的無邊際泳池，除屢屢登上媒體版面，近年更吸引各家電視劇造訪拍攝及網紅朝聖，也是承億文旅此次與小米合作指定拍攝的飯店之一。

簡巧珊表示，「小米智慧主題房」自2020年12/15至12/30開放所有旅客參觀（不含12/24與12/25）；另於2020年12/31起至2021年2/28期間限定開放預訂入住，入住除了能體驗最智慧的懶人旅遊，更有機會抽中小米最新智慧顯示器65型，還可獲得內含價值600元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV立視線上影視及 KKTV等線上串流平台的限期會員權益。

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