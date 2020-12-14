黃子佼14日率納豆、瑪麗、王少偉、花花現身即將在明年1月23日周六舉辦的台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》主持人亮相記者會。黃子佼透露這次仍是親自出馬，邀請不少表演嘉賓，「那真的是我今年心臟跳最快的一天，跟她（大咖女歌手）經紀人溝通，願不願意來，因為不是商演，不像跨年有幾百萬唱酬，台視把所有錢都投資在硬體」，所以他4年零漲價，每年還透支人情邀約大咖。

每年最好奇的就是《紅白》演出名單，黃子佼強調，「明年卡司非常完整，集結各縣市跨年大咖，老中青三代，絕對帶給大家滿滿回憶殺，敬請期待」。他透露壓軸演出是男歌手，至於讓他心跳最快的女歌手身分，「她的歌一出來，你會跳到回憶殺，她真的很少出來，演唱會也不辦了，她答應都是未來的人情債」。他也公開表揚嬌妻孟耿如，「我們認識7年，她在上禮拜終於開始做家事，我上周忽然聽到吸塵器的聲音，她竟然開始做家事了」，被王少偉笑虧：「你有發現家裡瓷器、花盆不見嗎？」

納豆展現絕技。（台視提供）

黃子佼回說：「我在表揚她！那個群組再聊就好，她還幫我洗內褲，我覺得她一定有做虧心事，或是她身邊有人提點她」。他笑稱自己之前常公開噹孟耿如，但她無所畏懼，沒想到這次不僅主動做家事，還說要找時間買拖把，「真的比得金鐘獎開心」，他強調夫妻兩人感情甜蜜蜜，沒有七年之癢，若孕事有新進度，一定告訴大家，但他也透露與愛妻同住的1.2億豪宅，至今仍登記自己名下，「因為她還有自己的房子要繳，還是等她買拖把再說，我立刻過戶給她」。

(中時 )