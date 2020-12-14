台北人夫富哥（化名）指控妻子阿琳（化名）生性多疑，不時奪命連環call電話查勤，還苛待他與前妻所生的2名兒女，在他拒絕恩愛要求後，瘋狂哭鬧砸毀物品，種種行為讓他身心俱疲，因此提出離婚訴訟。不過法官勘驗相關證據，發現阿琳哭泣時，富哥還在一旁冷言冷語「妳是妓女喔」、「跟你在酒店上班有甚麼差別？」，認為難以認定阿琳造成富哥不可忍受之痛苦，駁回離婚請求。

根據判決書，富哥指控，妻子阿琳婚後猜忌心重，三不五時就打電話查勤，只要他沒有接電話就會被歇斯底里地質疑，憑空捏造他與工作上認識的女性友人有染，偷看他的電腦、手機內容，登入他的通訊軟體帳號，利用行車紀錄器及導航工具監控行蹤。

此外，阿琳還寫信辱罵女性友人「死大陸人」，並質疑兩人關係不尋常，害富哥工作受到影響。甚至富哥前年11月到英國工作，阿琳卻認為他帶女人至英國度假，連續打40到50通電話，奪命連環call，讓富哥身心壓力極大，睡眠狀況不佳，長期下來罹患血小板缺乏症。

富哥更指阿琳非但沒有將他與前妻所生的2名子女視如己出，還恐嚇他不得參加女兒的婚禮，對他的母親也十分刻薄冷淡。之外，妻子還曾不顧患有糖尿病的他忙碌整天過後身心疲累，向他求歡遭拒後，竟砸毀房內物品、大哭大鬧，長期的精神折磨讓富哥無法再繼續這段婚姻，決定提出離婚訴訟。

不過阿琳反駁，富哥長年在大陸工作，返台時半夜與A女單獨前往摩鐵，且口袋中還有威而鋼，且富哥還向B女訴說想念之情，並詢問對方「那幾天姨媽有來嗎？」，種種跡象顯示，違反婚姻忠貞的是富哥。

阿琳更說自己對家庭盡心盡力，沒有刻薄繼子女與婆婆，丈夫是因為不想讓她繼承遺產，才刻意製造2人不合的假象，請求訴訟駁回。

法院勘驗相關事證後認為，富哥與其他女性的對話確實有遐想空間，會讓妻子懷疑也是正常的；此外，求歡一事涉及夫妻個人性自主決定權，非常隱私，做或不做應互相尊重，外人無法置喙，只是錄影畫面中除了阿琳在哭之外，富哥也嗆妻子：「妳看妳那副德性，跟妳在酒店上班有什麼差別？」、「看妳會不會不要臉啦、「妳是妓女喔」等語，難以認定富哥是單方面被強迫，精神上受有不可忍受的痛苦，最後將他的訴訟駁回。

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(中時新聞網)