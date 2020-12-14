新台幣終結連四升 貶1分收28.450元 16:282020/12/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣兌美元匯率盤中一度更新23年新高，但收盤終結4連升。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.450元，貶1分，匯價終結連四升，成交金額11.59億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.300元，最高28.142 元、最低28.450元。1091214 長榮目標價 喊上36元 人民幣中間價升44點報6.5361 (中央社) #美元 #新台幣 #匯率 #中央銀行 #收盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》年底出口商拋匯 台幣再衝浪測28.15 12:162020/12/14 財經 《匯市》出口商拋匯 新台幣升壓高 16:312020/12/14 財經 近30年首見 人民幣超凶猛 專家爆明年底最恐怖價位 17:312020/12/14 財經 航線運價新三高 外資看長榮目標價再創高 06:572020/12/14 財經 《集中市場》外資連4賣失人氣 日K連三黑 15:232020/12/14 財經 《類股》台積、聯電兩樣情 台積電17日除息聚焦 10:172020/12/14 財經 林伯豐：提供資源讓國內廠商繼續研發國產疫苗 13:072020/12/14 財經 政府打房 林伯豐：房價還是不會跌 12:402020/12/14 財經 《商情》運價拉升 BDI指數續漲 10:172020/12/14 財經 支撐壓力靠攏 台股量縮整理 16:312020/12/14 財經 18年熟女業務A客戶104萬 慘烈下場曝光 13:432020/12/14 社會 財經熱門新聞 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 「護國神山」太強 陸專家反思：大陸為什麼沒有台積電？ - 財經 - 旺報 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 外資大逃殺 散戶有聯電怎辦？賣太快恐後悔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。