台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.450元，貶1分，匯價終結連四升，成交金額11.59億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.300元，最高28.142 元、最低28.450元。1091214

長榮目標價 喊上36元
人民幣中間價升44點報6.5361

(中央社)

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