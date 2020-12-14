總對生活中部分現況不太滿意，想要出手改變現狀？恭喜你，你的靈魂裡中可能存有創業家DNA！三星Solve for Tomorrow競賽自2010年開始舉行，已在20多個國家舉辦，參賽人次超過160萬名。今年首次在台舉行，而競賽結果也在今（14）日公布，首獎由來自高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪下，為台灣面臨的高齡化社會提出了一個解決方案。

三星台灣首屆Solve for Tomorrow競賽的結果由「高醫Tongue ball」團隊奪下。本屆比賽吸引150多組團隊參與約500位學生參加，共選出22隊參與決賽，最終選出9隊優勝隊伍，而獲得比賽首獎的高醫Tongue ball團隊，他們透過訪談高齡者照護者後，發覺到高齡族群口腔機能退化，面臨吞嚥困難的情況。因此發想符合口腔構造的球形訓練器Tongue ball，結合互動App以及物聯網技術，讓高齡者能夠進行舌頭訓練，來預防口腔機能退化，達成預防保健的目的。官方指出該提案的可執行度高，再加上目標族群的發展潛力，獲得了評審們的一致青睞，也很看好未來商品化的可能性。最終奪下了比賽首獎獲得20萬元獎金還有三星Galaxy Note20 Ultra智慧型手機一支以及Galaxy Watch 3智慧手錶一支的獎勵。

台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽公布得獎出爐，9組參賽隊伍抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

擔任本屆評審之一的若水國際執行長陳潔如指出，9組決賽的參賽隊伍在比賽中發揮創意，解決社會問題，關心包含老人居家照護、年長者保健預防等議題，所提出的解決方案都令人印象深刻。但他也坦言，有部分團隊提出的解決方案在商業模式上要再琢磨，但本次競賽仍舊是美好的啟程，希望參與的同學們都可以帶著競賽的經驗與回憶、帶著勇氣繼續前行，並且感染更多人，為明日一起努力，「因為明日屬於大家。」

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮指出，三星Solve for Tomorrow是一個全球性的活動，邀請青年們可以貢獻創新點子，運用科技解決社會問題。三星也期待能夠運用品牌力量幫助參賽者能一起追求、完成這些夢想。李元榮指出，參與Solve for Tomorrow競賽的提案，目前為止提出的方案都與落地還有一段不小的距離。而三星企業創新暨商用解決方案事業部正與許多企業有所接觸，更了解企業的需求與尋求的方案，未來若有機會將會引薦這些提案給企業，但後續能否持續發展，則得要看機緣而定。

台灣在地的議題很多，針對本屆Solve for Tomorrow競賽以消彌偏鄉差距以及解決高齡化社會的需求為題，三星方面引用內政部在2005年公佈的統計數據指出，台灣有69.4%人口（約1580萬人）居住在面積僅16.9%的都會區裡頭，都市化情況明顯，因此也造成城鄉落差巨大的問題；台灣在今年11月死亡人數比出生人數多過萬人，代表死亡交叉出現，人口不僅將呈現負成長，也代表台灣邁入高齡化社會。李元榮表示，因為知識是力量，城鄉之間的教育差距很大，再加上如今台灣鄉鎮教育機構並非沒有工具，但缺乏激發學生學習動機的方法；台灣邁入高齡化社會，則會進一步造成政府財政龐大支出，都是亟待解決的議題，因此本屆才會以此發想，邀請學子能夠貢獻創意。

三星「Solve for Tomorrow」競賽首獎由高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪得。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽公布得獎出爐，9組參賽隊伍抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

彙整第一屆三星Solve for Tomorrow競賽，關注高齡化社會議題組，除了「高醫Tongue ball」奪下首獎之外，以自創URAH設備，為復健患者提供不受時間、地點限制，可增強復健意願的Aiskido團隊，還有運用Wi-Fi感知技術，監測獨居長者生活情況，防止意外突發的Wi Care about you團隊，則是搶下特優獎。

本屆Solve for Tomorrow入選最終9組決賽的隊伍中，發想「智慧遠程實體教學白板」的鯊鯊向前衝團隊、發想「Eye Life眼易生活」年長者AR眼鏡（可觀看家中物品的AR資訊、還有AR相簿功能（可播放相關影片），來維持認知能力的鯊鯊大家庭團隊，還有期待將流浪教師一同構建線上教學課程來提升偏鄉教育資源的享知教育共享平台（萬寶鮮花店團隊），分別獲得佳作。

獲得本屆比賽優選獎的團隊，則包含以「樂活獨生，我罩你」為題的海馬回十八團隊，他們期待串連身體健康的、活動力佳的新銀髮族，與志願者、救護中心三者，打造讓年長者更願意出遊、維持社交活動的平台；推出「E世代運動處方簽」的前庭覺發言中團隊，則是發現年長者平均臥床臥床7.3年，期待透過專業醫生開設的運動處方簽，加上科技介入，偵測使用者的體徵資訊，協助打造更合適的運動處方簽，來推行運動社會，解決年長者（因疾病）臥床的議題；而Circler團隊（同步獲得媒體人氣獎）則是期待透過媒合志工與需求者，打造技能交換的互惠平台，例如能讓位在偏遠地區的阿嬤刊登想學3C的需求，並能以飯菜酬謝，不僅能讓有志提供服務的志工找到服務的人，也能讓僅有小型志工服務需求者，獲得幫助。

科技越發進步，如何能讓越多人藉由科技獲得幫助，擁有更好的生活品質，是不少人心中共同的目標。看見三星願意為了投注資源，以實際行動培育在地學子，為他們想要替社會盡一份力的心志給予支援。還有看見年輕學生們細心發掘台灣社會中偏鄉教育資源落後，以及為台灣高齡者的生活提出貼心的解決方案，確實讓人不禁覺得暖心。

(科技)