南市警一分局莊敬派出所員警謝育真（左）、蔡宇杰（右）11日協助老翁返家。（警方提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局莊敬派出所員警謝育真、蔡宇杰11日13時許，接獲110通報稱有1名年邁長者，疑因身體不適，癱軟坐在轄內東安路一家購物福利中心。警方抵達現場後，機警透過老翁購物的發票，查詢會員卡號聯繫上家屬，最終順利協助老翁返家，警方的熱心也讓家屬頻頻感謝。

據悉，該名年約八旬的邱姓老翁，獨自從裕豐街住處徒步至東安路商家購物，因步行時間太久，導致體力不濟癱坐在該處，店員發現後隨即報警協助。員警到場後，首先關懷詢問老翁之年籍資料及住處，但因老翁體力虛弱，一時之間無法清楚說明，謝員靈機一動請邱翁打開隨身背包，並檢視有無可辨識身分之證件，隨後發現1張剛剛購物之發票，遂立即請店員依據發票上之會員卡號資料，幫忙查詢登記電話，並順利與家屬取得聯繫。

不過，由於老翁家中僅有太太1人，且已高齡80歲，無法前來將先生攙扶返家，謝、蔡2員了解其困境後，便主動以警車載邱姓老翁護送回家。抵達住處時，其太太已在門口等待，員警將老翁攙扶下車後交給太太照料，事後家屬也對員警的熱心，表達肯定與感謝。

第一分局提醒，台灣已漸漸走向高齡化社會，家中長者應避免其單獨外出，平常應主動關心、多注意長者動向，亦可以協助長者攜帶愛心手環，讓警方協尋時能快速確認身分，返家團圓。

(中時 )