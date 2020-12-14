宜蘭食品出示SGS的檢驗報告，強調產品原料送檢一切合格。(圖/宜蘭食品提供)

宜蘭食品出示SGS的檢驗報告，強調產品原料送檢一切合格。(圖/宜蘭食品提供)

針對消基會今(14)日公布隨機抽驗市售20項米製副食品中有4樣重金屬鎘超標，衛福部食藥署表示，通常製程中鎘殘留機率較低，較可能原因為原料端受到汙染，已要求被消基會點名違規業者暫停該產品生產作業，違規產品也將沒入銷毀，也已要求地方衛生局針對4廠商及原料端進行稽查檢驗，若超標違反《食品安全衛生管理法》第17條，屆期不改正者最高可處300萬元以下罰鍰。

今年7月消基會於雙北地區的量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，隨機抽樣20件樣品，其中「義峰糙米米夫」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」等4件樣品檢出鎘介於0.05-0.3ppm，最多超標近7倍。

食藥署食品組簡任技正周珮如表示，本次消基會點名的4家違規中有1件米麩、3件米餅類商品檢出重金屬鎘超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》規範，依照該標準，米餅等嬰幼兒穀物類補助食品及嬰幼兒副食品鎘限量標準為0.04毫克。

周珮如指出，通常製造過程中鎘殘留的情況並不多，最有可能是原料端遭到汙染，目前衛生局已針對違規業者展開稽查，已要求業者暫停該產品生產作業，違規產品也將沒入銷毀，若限期未改善將依《食品安全衛生管理法》處3萬至300萬元罰鍰，情節重大者，並得命其歇業。

宜蘭食品強調，旺仔營養精純米餅為一般米餅，使用百分百國產米原料，主要由農糧署購入，原料米經過第三方公證單位SGS檢驗合格，符合食品安全衛生管理法-食品中污染物質及毒素衛生標準規定，其中穀物米鎘含量國家標準為0.4ppm, 該公司每期進料皆有檢驗，108期白米鎘檢驗結果為0.1ppm，各項指標符合產品法規和標準，品質安全無虞。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，鎘若長期累積人體會讓低分子量蛋白質、鈣質等流失，久而久之會造成軟骨症及自發性骨折，鎘也是一級致癌物質之一。

顏宗海說，至於為何《食品中污染物質及毒素衛生標準》未訂定總砷含量，因為砷在自然界分有機與無機，無機砷才有毒，除了導致皮膚及末梢神經病變如烏腳病，更是致癌物質，其來源為工業水污染及來路不明草藥等；有機砷普遍存在於海鮮類，屬無毒物質，但若各界要求訂定把關食安，建議可召開專家會議討論。

(中時 )